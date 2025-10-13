“Passione”: grande successo ad Avella per l’incontro tra musica e parole. Foto e Video

Una serata di emozioni intense quella del 13 ottobre 2025 al Teatro Biancardi di Avella, dove è andato in scena lo spettacolo “Passione”, con Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo, accompagnati da Marianita Carfora, Umberto Lepore e Carlo Fimiani.

L’evento, promosso dal Comune di Avella, ha registrato il tutto esaurito, regalando al pubblico un viaggio tra parole, musica e sentimenti partenopei. Sul palco, la voce profonda e narrativa di De Giovanni si è intrecciata con le note intense del sax di Zurzolo, in un dialogo artistico che ha raccontato la Napoli più autentica — quella della vita, della passione e dell’anima.

Alla serata, accolti dal primo cittadino avellano Vincenzo Biancardi, hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso, che ha portato il suo saluto istituzionale e rimasta entusiasta anche dalla visita alle bellezze della cittadina archeologica effettuata nel pomeriggio, e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, presenti con i loro massimi esponenti provinciali e locali. La loro partecipazione ha dato un ulteriore segno di vicinanza e attenzione verso le iniziative culturali del territorio.

Il pubblico, visibilmente emozionato, ha tributato lunghi applausi agli artisti, riconoscendo la qualità e la profondità di uno spettacolo capace di unire letteratura, teatro e musica in un’unica, straordinaria forma d’arte.

Un evento che ha confermato ancora una volta il ruolo del Teatro Biancardi come centro pulsante della vita culturale di Avella e dell’intera Irpinia.





