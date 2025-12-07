HOJLUND DEMOLISCE LA JUVE: IL NAPOLI TRIONFA 2-1 AL MARADONA

Doppietta del danese, bianconeri puniti nel finale. Neres imprendibile, Di Gregorio eroe sprecato. Spalletti torna e perde.

Il big match del Maradona finisce nelle mani – e nella testa – di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese del Napoli firma due gol pesantissimi e rispedisce la Juventus a casa con un amaro 2-1, riportando gli azzurri in vetta alla classifica.

Una notte vibrante, iniziata con il ritorno al Maradona di Luciano Spalletti: per lui più fischi che applausi. E in campo, il Napoli gli serve subito una lezione in velocità: dopo appena 7 minuti, Neres sfonda sulla destra, palla tesa al centro e Hojlund spinge dentro in tuffo. Di Gregorio può solo guardare.

La Juve non reagisce, si affida ai miracoli del proprio portiere per restare in partita, e solo al 59’ trova un insperato pareggio: Olivera sbaglia il tempo dell’uscita, McKennie verticalizza, Yildiz colpisce di prima e fulmina Milinkovic-Savic. È 1-1 e tutto sembra riaprirsi.

Il Napoli traballa, perde ritmo, ma poi… ancora lui. Minuto 78: McKennie prova ad anticipare Elmas in area, ma finisce per servire un assist involontario perfetto a Hojlund, che di testa supera Di Gregorio e firma il 2-1 definitivo.

Il Maradona esplode, Spalletti incassa, il Napoli vola.

Gli azzurri tornano primi. La Juventus, invece, resta impantanata al settimo posto, lontanissima dalla vetta: -8 e tempesta ancora aperta.

TABELLINO – NAPOLI vs JUVENTUS 2-1

Marcatori:

7’ Hojlund (N), 59’ Yildiz (J), 78’ Hojlund (N)

NAPOLI (3-4-2-1)

Milinkovic-Savic 5,5;

Beukema 6,5, Rrahmani 6, Buongiorno 6;

Di Lorenzo 6, Elmas 6, McTominay 6, Olivera 5 (70’ Spinazzola 6);

Neres 7 (79’ Politano sv), Lang 6 (86’ Vergara sv);

Hojlund 7,5.

All. Conte

JUVENTUS (3-4-1-2)

Di Gregorio 7;

Kalulu 6, Kelly 5, Koopmeiners 5;

Cambiaso 6 (71’ Kostic 5,5), Locatelli 5,5, Thuram 5,5 (82’ Zhegrova sv), Cabal 5 (46’ David 6);

McKennie 6;

Conceicao 6,5 (75’ Miretti sv), Yildiz 6,5 (76’ Openda sv).

All. Spalletti

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Buongiorno (N), Kalulu (J), Beukema (N)

Espulsi: nessuno