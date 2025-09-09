Irpinia, in arrivo un peggioramento con temporali di forte intensità

Irpinia – Bollettino meteorologico del 09/09/2025, ore 23:20

La provincia irpina si trova sotto l’influenza di correnti sud–occidentali, le quali anticipano l’arrivo di una nuova perturbazione pronta a determinare un rapido ma marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Previsioni per Mercoledì 10 Settembre 2025

La giornata inizierà con alternanza di nubi e schiarite, ma già dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare in maniera diffusa. Nel corso della serata sono attese precipitazioni a carattere temporalesco, localmente intense, soprattutto nelle aree al confine con il napoletano e il salernitano, dove non si escludono fenomeni di forte intensità.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Venti: moderati dai quadranti meridionali, con possibili rinforzi locali.

Gli esperti raccomandano attenzione nelle ore serali, quando i fenomeni temporaleschi potrebbero assumere carattere severo.