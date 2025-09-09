Napoli, primo allenamento in gruppo per Hojlund: Conte prepara la sfida alla Fiorentina

Il Napoli di Antonio Conte ha ripreso a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno dopo la sosta per le nazionali, con il ritorno di quasi tutti i giocatori impegnati in giro per l’Europa. Gli azzurri guardano alla sfida di sabato sera (20:45) al “Franchi” contro la Fiorentina di Stefano Pioli, il primo vero incrocio ad alta intensità di questo inizio di campionato dopo i successi contro Sassuolo e Cagliari.

Hojlund, primo giorno da azzurro

Rasmus Hojlund, appena rientrato dagli impegni con la Norvegia, ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. L’ex Atalanta è apparso subito in condizione e a disposizione di Conte, aprendo di fatto il ballottaggio con Lorenzo Lucca per una maglia da titolare al centro dell’attacco. Il danese, acquistato in estate per rinforzare il reparto offensivo, rappresenta una delle armi in più per un Napoli che ora dovrà gestire un calendario fitto di impegni tra Serie A e Champions League.

Il lavoro al Training Center

Come riportato dal sito ufficiale del club, la squadra è stata divisa in due gruppi: i rientranti dalle nazionali ,tra cui De Bruyne, Lang, Lobotka e Olivera hanno svolto una seduta di scarico con esercizi di recupero e potenziamento, mentre il resto del gruppo ha lavorato sulla forza e su esercitazioni tecniche. Una preparazione mirata per affrontare la Fiorentina e presentarsi pronti all’appuntamento europeo di giovedì 18 settembre contro il Manchester City, in quello che sarà il ritorno “a casa” di Kevin De Bruyne.

De Bruyne, il re ritrovato

Il fuoriclasse belga, autentico colpo dell’estate azzurra, si è distinto con la sua nazionale segnando tre gol e fornendo un assist nelle ultime due partite, numeri che lo hanno riportato tra i protagonisti assoluti a livello mondiale. A Napoli ha già lasciato il segno con una rete spettacolare al debutto contro il Sassuolo. Per Conte, De Bruyne è il perno dei “Fab Four” azzurri e dovrà trascinare la squadra in un periodo intenso e determinante per il cammino stagionale.

Nuovi innesti e turnover

Il Napoli si appresta a sfruttare tutta la profondità della rosa. Dopo gli oltre 9 acquisti e quasi 200 milioni spesi in estate, è arrivato il momento di vedere in azione i nuovi: Beukema, Noa Lang e lo stesso Hojlund, finora utilizzati poco, ma pronti a diventare protagonisti con il turnover imposto dal calendario.

Anguissa, rinnovo vicino

Intanto il club lavora anche sul fronte contrattuale. André-Frank Zambo Anguissa, diventato pilastro imprescindibile nel sistema di Conte, dovrebbe prolungare l’accordo fino al 2028 con opzione per il 2029. Il centrocampista camerunese, già blindato fino al 2027, andrà a guadagnare circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Giovani in vetrina: Marianucci decisivo con l’Under 21

Soddisfazioni arrivano anche dal settore giovanile: Luca Marianucci, difensore del Napoli in prestito, è stato protagonista con l’Italia Under 21, segnando il gol partita contro la Macedonia nelle qualificazioni europee. Una crescita che conferma la bontà del lavoro sugli azzurri del futuro.

Le condizioni di Gudmundsson

In casa Fiorentina, invece, resta in forte dubbio la presenza di Albert Gudmundsson per la sfida di sabato. L’islandese, uscito malconcio dal match con la sua nazionale contro l’Azerbaigian, ha riportato una sollecitazione al legamento perone-astragalico anteriore. Lo staff medico viola valuterà giorno dopo giorno le condizioni del giocatore, ma la sua disponibilità appare complicata.

Il quadro: Conte ha riabbracciato i suoi campioni, il Napoli si prepara alla battaglia del Franchi con un De Bruyne scintillante, un Hojlund scalpitante e un Anguissa pronto a legarsi a lungo al club. Dall’altra parte, la Fiorentina rischia di perdere Gudmundsson. Una sfida che promette spettacolo e che dirà molto sulle ambizioni stagionali degli azzurri.