IRPINIA. Giù dal cavalcavia da oltre 30 metri con il furgone, muore 34enne. FOTO

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alla mezzanotte di ieri 4 agosto, è intervenuta sulla SP 691, denominata Fondo Valle Sele, al Km. 18,200 in direzione Lioni, nel territorio del comune di Calabritto, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone il quale sbandava, rompeva la protezione del cavalcavia e precipitava per un’altezza di più di 30 metri. Alla guida del veicolo un uomo di 34 anni originario di Calabritto, il cui corpo privo di vita è stato recuperato con il supporto di una squadra S.A.F. (speleo – alpino – fluviale) intervenuta dal distaccamento di Eboli, Comando di Salerno. Si è reso necessario anche l’intervento dell’autogru dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli. Sul posto oltre i sanitari del 118, a cui è stato affidato il corpo dopo il suo recupero, anche i Carabinieri della stazione di Calabritto e della Radiomobile di Montella, per i rilievi di propria competenza.