BAIANO. Festa patronale, il plauso al Comitato Festa dal sindaco Montanaro

“Grazie al Comitato Festa di Santo Stefano che anche quest’anno ha portato avanti la tradizione della Festa Patronale. Peccato per la serata finale, però le avverse condizioni meteo non possono cancellare i sacrifici di un anno degli organizzatori a cui va la nostra gratitudine. È stata un’edizione di cambiamenti sotto alcuni aspetti e anche dal punto di vista burocratico i tempi che cambiano, ci portano a modificare anche tutto l’iter autorizzativo della festa e ad essere di conseguenza maggiormente “rigidi”. Questo non significa che la festa stia morendo o stia in fase calante, è solo che, un po’ come anche succede per Festa del Maio, deve adeguarsi ai tempi che corrono.

Di certo la passione dei Baianesi nel vivere la Festa è stata come sempre grande con la partecipazione di tanti giovani anche nel Comitato e questo ci fa ben sperare per il futuro”.