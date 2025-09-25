Irpinia, bollettino meteorologico – Venerdì 26 settembre 2025

Dall’Osservatorio di Montevergine, alle ore 22:40 del 25 settembre, giunge il quadro delle condizioni atmosferiche che interessano l’Irpinia. La giornata appena trascorsa è stata segnata da cieli sereni e tempo stabile su tutta la provincia, e lo scenario per domani non subirà variazioni significative.

Per la giornata di venerdì 26 settembre 2025, il cielo dell’Irpinia si presenterà limpido e luminoso, con il sole a dominare la scena. Nel corso del pomeriggio potranno comparire nubi leggere e passeggere, prive tuttavia di fenomeni rilevanti.

Al primo mattino, nelle valli più basse, sono attese riduzioni della visibilità, con banchi di nebbia che si poseranno come un velo leggero sul paesaggio. Le temperature minime continueranno a scendere, mentre le massime resteranno stazionarie o in lieve rialzo.

I venti, deboli e regolari, spireranno dai quadranti occidentali, portando con sé aria asciutta e mite.

Un quadro meteorologico che si mantiene stabile, annunciando una giornata di serenità e chiarezza, tipica del passaggio verso l’autunno.