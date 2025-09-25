Avella, ordinanza per la viabilità durante “Pane Ammore e Tarantella”

In vista della manifestazione “Pane Ammore e Tarantella”, in programma ad Avella nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2025, l’amministrazione comunale ha disposto una serie di misure di viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi nel centro storico.

Con l’Ordinanza Sindacale n. 14/2025, pubblicata sull’Albo Pretorio, sono stati istituiti divieti di sosta e di transito in alcune vie e piazze interessate dalla kermesse, con fasce orarie differenziate:

• Venerdì 26 settembre: dalle ore 18:00 alle 23:59.

• Sabato 27 e domenica 28 settembre: dalle ore 10:00 alle 23:59 (e comunque fino al termine delle attività).

L’amministrazione invita i cittadini e i visitatori a rispettare le disposizioni, così da agevolare la gestione della sicurezza e permettere a tutti di godere degli eventi previsti nel calendario della manifestazione.

Per maggiori dettagli e per l’elenco completo delle strade coinvolte, si rimanda al testo integrale dell’ordinanza disponibile sull’Albo Pretorio del Comune di Avella.