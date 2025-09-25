Cicciano, via Sant’Anna si accende con la Mostra Mercato di Antiquariato e Creatività

Sabato 27 settembre, dalle ore 19 alle 23, via Sant’Anna a Cicciano si trasformerà in un suggestivo salotto a cielo aperto con la Mostra Mercato di Antiquariato & Creatività.

Una serata che promette di incantare residenti e visitatori con bancarelle colorate, pezzi unici, artigianato locale e la fantasia di artisti e creativi che racconteranno le proprie storie attraverso le loro opere. Passeggiando tra le esposizioni, sarà possibile scoprire oggetti dal sapore antico, creazioni originali e curiosità che uniscono passato e presente in un mix affascinante.

Non sarà solo un mercato, ma una vera esperienza di comunità: un incontro tra generazioni, culture e passioni, dove l’arte diventa occasione di socialità e di riscoperta delle tradizioni.

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla cornice notturna, che farà da sfondo a un evento capace di fondere storia, arte e fantasia. Una serata diversa, pensata per chi ama passeggiare, curiosare e lasciarsi sorprendere da ciò che di bello e autentico nasce dalla creatività.

L’appuntamento è per sabato 27 settembre, in via Sant’Anna a Cicciano, dalle 19 alle 23: un evento da non perdere per chi vuole vivere un momento di magia, convivialità e cultura.