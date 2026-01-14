Irpinia a confronto, incontro pubblico ad Avellino con l’assessore regionale Angelica Saggese

AVELLINO – Un momento di dialogo aperto e partecipato per discutere il presente e il futuro del territorio irpino. Venerdì 16 gennaio, alle ore 17:30, l’Auditorium del Polo Giovani di Avellino, in via Morelli e Silvati, ospiterà l’iniziativa “Irpinia a confronto”, un appuntamento dedicato al tema del lavoro e della formazione.

Nel corso dell’incontro sarà presentata ufficialmente alla comunità irpina il nuovo assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese. A promuovere l’evento è il consigliere regionale Enzo Alaia, che ha voluto creare un’occasione di confronto diretto tra istituzioni e territorio.

L’appuntamento è aperto a sindaci, consiglieri comunali, amministratori locali e cittadini, con l’obiettivo di analizzare criticità e potenzialità dell’Irpinia, mettendo al centro politiche attive per l’occupazione, percorsi di formazione e sviluppo locale. Un dialogo necessario per costruire scelte condivise e risposte concrete alle esigenze delle comunità.

«Il confronto è la base delle buone scelte – è il messaggio che accompagna l’iniziativa – e l’Irpinia deve tornare a contare». L’incontro si propone dunque come uno spazio di ascolto e partecipazione, in cui far emergere idee, proposte e visioni utili a rafforzare il ruolo del territorio nelle strategie regionali.