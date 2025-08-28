“Meteo in Irpinia, 28 agosto 2025: giornata soleggiata e temperature in forte aumento, nubi in arrivo nel pomeriggio”

L’Irpinia sarà interessata da condizioni atmosferiche tipicamente estive, favorite dall’afflusso di masse d’aria calda di origine nord-africana.

Dettaglio previsionale

• Cielo: la giornata si presenterà in prevalenza soleggiata. Nel corso del pomeriggio e in serata si assisterà al transito di modesti banchi nuvolosi, senza fenomeni di rilievo.

• Temperature: in aumento su tutto il territorio, con valori massimi in sensibile rialzo rispetto ai giorni precedenti. Attese punte particolarmente elevate nelle aree interne e pianeggianti.

• Venti: provenienti dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata.

Tendenza

Il caldo si farà sentire per l’intera giornata odierna, ma già da domani, venerdì 29 agosto, è previsto un peggioramento con nubi in aumento e possibili precipitazioni, anche a carattere temporalesco.