“Mondragone, Pizza Festival chiuso dai Nas all’ultima sera”

Un finale inaspettato e dal sapore amaro per il Mondragone Pizza Festival, la manifestazione che da quattro giorni aveva trasformato il lungomare Camillo Federico in una vetrina della tradizione gastronomica napoletana.

Domenica sera, proprio a poche ore dalla conclusione della quarta edizione, i carabinieri del Nas sono intervenuti disponendo la chiusura degli stand dedicati alla pizza. Un provvedimento che ha colto di sorpresa organizzatori, pizzaioli e visitatori, accorsi numerosi per l’ultima serata dell’evento.

L’operazione dei militari, stando a quanto trapela, sarebbe legata a controlli igienico-sanitari che hanno fatto emergere irregolarità nella gestione di alcune aree di preparazione e somministrazione dei cibi.

Il festival, che dal 24 agosto aveva richiamato migliaia di presenze tra residenti e turisti, si è dunque concluso in modo brusco, con file di visitatori costretti ad allontanarsi e un clima di evidente delusione. «Un danno non solo per chi lavora con professionalità, ma per tutta la città che puntava sull’evento per promuoversi», commentano alcuni operatori.

L’amministrazione comunale, che aveva sostenuto l’iniziativa come momento di rilancio turistico e culturale, non ha nascosto l’amarezza: «Verificheremo quanto accaduto, ma resta il rammarico per un epilogo che nessuno auspicava».

Il Mondragone Pizza Festival, nato per celebrare uno dei simboli più riconosciuti al mondo della cucina campana, dovrà ora fare i conti con l’ombra lasciata da questa vicenda. Resta da capire se e come verrà riorganizzata la prossima edizione.