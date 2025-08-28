Avellino, Open Day di Screening Oncologici: mammografia e kit colon retto

Il Distretto Sanitario di Avellino apre le porte ai cittadini con un’iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica. Sabato 30 agosto, dalle ore 9:00 alle 13:00, sarà possibile partecipare all’Open Day di screening oncologici, organizzato con il sostegno della Regione Campania, del Ministero della Salute e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027.
Le prestazioni offerte
Durante la giornata saranno messi a disposizione gratuitamente:
• Kit per lo screening del colon retto, destinato a donne e uomini residenti in provincia di Avellino nella fascia di età 50-69 anni.
• Mammografia, rivolta alle donne residenti in provincia di Avellino sempre nella fascia di età 50-69 anni.
Dove e quando
L’iniziativa si terrà presso il Distretto Sanitario di Avellino, in Via degli Imbimbo 10/12, dalle ore 9:00 alle 13:00.
La prevenzione al centro
L’Open Day rientra nel programma regionale volto a garantire una maggiore copertura degli screening oncologici e a favorire la diagnosi precoce, fondamentale per aumentare le possibilità di cura e guarigione.
Un’occasione importante per la popolazione del territorio, che potrà usufruire di controlli mirati e strumenti utili per la tutela della salute.