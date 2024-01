Incontro all’Icam di Lauro con le mamme detenute e i bambini, il presidente Buonopane: “Una visita che mi ha consentito di conoscere questa realtà del territorio”

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, con il garante provinciale per i diritti dei detenuti, Carlo Mele e la responsabile regionale dell’Osservatorio Carceri della Campania, Giovanna Perna, ha fatto visita questa mattina all’Icam (Istituto a custodia attenuata per detenute madri) di Lauro.

Un incontro promosso in vista dell’Epifania per portare piccoli doni ai bambini ospiti con le loro mamme nell’istituto. Un’occasione di confronto con il personale in servizio, che svolge un attento lavoro quotidiano.

“Ho avuto il privilegio e il piacere di fare visita all’Istituto Icam di Lauro – dichiara il presidente Buonopane – Non conoscevo questa struttura. Ho incontrato mamme con i loro piccoli. Bimbi costretti a vivere una condizione non facile, ma nei loro occhi ho visto la serenità dell’infanzia. Questo grazie anche alle attività che svolgono all’interno e all’esterno del centro. Si può e si deve fare ancora di più per supportare questi bimbi e le loro madri. Donne che hanno commesso degli errori, ma devono essere aiutate a reinserirsi nella società. La Provincia farà la sua parte. Congratulazioni alla direzione, alla Polizia Penitenziaria e all’intero personale per l’apprezzabile opera quotidiana”.