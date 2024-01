L’Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile (A.T.A. – P.C.) sezione provinciale di Napoli”, avvisa i possessori dei cani della nuova normativa

L’Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile sezione provinciale di Napoli è una organizzazione, riconosciuta come Ente del Terzo Settore e svolge un ruolo cruciale nella promozione della tutela dell’ambiente e della salvaguardia degli animali in provincia di Napoli.

Il Presidente Provinciale di Napoli dell’Associazione, il Sig. Luciano Angrisano, sottolinea l’importanza di iscrivere il nostro amico a quattro zampe all’anagrafe canina regionale, in mancanza di ciò ci sono sanzioni salate. Di seguito alcune informazioni utili , aggiornate alla nuova Legge Regionale della Campania.

IL MICROCHIP E’ UN OBBLIGO DI LEGGE E SANZIONATA LA MANCANZA IN CASO DI ASSENZA AL CONTROLLO DI UN PUBBLICO UFFICIALE

Dal 10 Gennaio 2024 in Regione Campania viene applicata in maniera più rigida la Legge Regionale n.18/2022 art. 63 in materia di randagismo e rin-tracciabilità dei cani.

Per impiantare un microchip in un cucciolo di cane di età inferiore ai 2 mesi, sarà necessario fornire la tracciabilità del cucciolo ( codice fiscale del proprietario cedente, il numero di microchip e la data di nascita della madre).

Se ciò non è possibile il Medico Veterinario può applicare il microchip ed stampare il modello di richiesta d’iscrizione.

La registrazione potrà essere completata presso gli uffici dei servizi veterinari territorialmente competenti, che saranno già informati attraverso un “alert” generato in automatico sulla home page della Anagrafe Canina.

Il certificato definitivo sarà generato dall’Asl, dopo aver provveduto ad elevare le eventuali sanzioni al responsabile della mancata tracciabilità.

Tutto ci ò cosa comporta?

Senza incappare in possibili sanzioni sarà quasi impossibile poter applicare il microchip in un cane randagio che si ha da tanto tempo.

Senza incappare in possibili sanzioni sarà quasi impossibile e complicato sanare un acquisto di un cane senza il Chip.

Nel caso dei cani randagi, questi sono di proprietà del Sindaco e devono essere prima accalappiati da ditta autorizzata, portati in canile sanitario (dove saranno microcippati) e solo dopo potranno essere ceduti.

I cani acquistati