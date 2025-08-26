Incidente mortale sulla Cilentana: bambino di 13 mesi intubato e trasferito a Napoli

AGROPOLI- Un incidente stradale avvenuto ieri sulla Cilentana ha provocato la morte di Santo Bottone, 29 anni, e il ferimento grave del figlio di appena 13 mesi, trasferito nella notte all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il fratello di 3 anni è rimasto ferito lievemente ed è ricoverato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Secondo quanto riferito dal personale sanitario, il neonato è giunto al pronto soccorso in condizioni critiche. I medici lo hanno immediatamente intubato e stabilizzato, seguendolo con attenzione durante il delicato trasferimento verso Napoli. L’assenza di un elicottero disponibile, impegnato in Puglia per un trapianto, ha reso necessario un trasporto via terra, scortato da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Agropoli fino allo svincolo autostradale di Battipaglia.

L’operazione è stata coordinata dal comandante Carmine Perillo, che ha garantito il passaggio rapido e sicuro lungo la statale. Le autorità locali stanno ancora raccogliendo informazioni sulla dinamica dell’incidente.

La tragedia ha profondamente scosso la comunità di Agropoli, mentre i medici del Santobono monitorano attentamente le condizioni del neonato, ancora critiche, ma stabili grazie agli interventi tempestivi durante la notte.