Napoli, uomo ucciso in strada a Chiaia: indagini in corso

NAPOLI — Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in via Andrea D’Isernia, nel quartiere di Chiaia a Napoli, in un episodio che le autorità stanno trattando come un possibile omicidio.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, a lanciare l’allarme è stata una telefonata di un passante che ha segnalato la presenza di un corpo senza vita sul margine della strada. All’arrivo dei militari delle compagnie Napoli Centro e della stazione di Posillipo, la vittima era già deceduta.

Il corpo, di carnagione olivastra, non è ancora stato identificato con certezza. Secondo le prime stime investigative, potrebbe trattarsi di un uomo di origine nordafricana. Gli investigatori ipotizzano che l’omicidio possa essere avvenuto a mani nude, a seguito di una lite.

Le autorità hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e stanno interrogando testimoni potenziali. La sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli si occupa dei rilievi sul luogo del delitto, mentre le compagnie di polizia della zona coordinano le indagini per rintracciare il presunto assassino.

Al momento, il sospetto principale non è ancora stato identificato, ma le forze dell’ordine indicano che l’indagine procede rapidamente e che le ore successive potrebbero essere decisive.