Incidente mortale nel Salernitano: Tre anziani perdono la vita sulla SS18 a Santa Cecilia

Nel pomeriggio di oggi, un tragico incidente stradale si è verificato sulla statale SS18 a Santa Cecilia, frazione di Eboli, nel Salernitano, causando la morte di tre persone anziane, tutte ultraottantenni.

Le vittime sono un uomo di 83 anni, di Foggia, e una coppia originaria del Napoletano: una donna di 86 anni e un uomo di 83 anni. L’impatto tra le due auto è stato violentissimo, provocando la morte immediata di tutti e tre gli occupanti.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Gli agenti della Polizia stradale di Vallo della Lucania stanno indagando per stabilire la dinamica dell’accaduto, ascoltando anche le testimonianze di persone presenti sul luogo al momento dell’incidente.

Dopo l’incidente, la statale SS18 “Tirrena Inferiore” è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Come informa l’Anas, la circolazione è stata ripristinata in entrambe le direzioni dopo l’intervento delle squadre di soccorso.

Questa tragica vicenda sottolinea ancora una volta l’import anza della sicurezza stradale, specialmente per le persone anziane, che sono particolarmente vulnerabili agli incidenti.