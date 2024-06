AVELLINO. Fratelli d’Italia conclude la Campagna Elettorale ad Avellino per le Europee e le Comunali

“Fratelli d’Italia” ha concluso ad Avellino la campagna elettorale per le elezioni Europee e per le comunali nella città capoluogo. All’evento hanno partecipato Ines Fruncillo, presidente provinciale e candidata alle Europee, e Modestino Iandoli, candidato a sindaco.

Durante il suo intervento, Ines Fruncillo ha rivolto critiche alla sinistra europea e ha esortato gli elettori a recarsi alle urne, sottolineando l’importanza di non disertarle. Ha criticato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e ha invitato i cittadini a dare una svolta ad Avellino votando per Modestino Iandoli. Fruncillo ha espresso un chiaro “no” al civismo che, a suo avviso, non porta da nessuna parte.

Successivamente, Modestino Iandoli ha preso la parola, spiegando la necessità della sua candidatura per uscire dall’isolamento istituzionale. Ha invitato a formare una classe dirigente capace di offrire una nuova prospettiva sia a livello regionale che nazionale. Iandoli ha chiesto un voto che rappresenti una svolta, anziché un continuo declino, opponendosi a un patto civico e promuovendo una politica volta a creare percorsi innovativi piuttosto che limitarsi a gestire l’ordinario. (Albino Albano)