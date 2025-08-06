SANT’Oggi. Giovedì 7 agosto la chiesa celebra san Sisto II, san Donato d’Arezzo e san Gaetano da Thiene

an Donato d’Arezzo, nacque probabilmente ad Arezzo ma, secondo alcune fonti, potrebbe essere stato originario di Nicomedia (nell’attuale Turchia); ebbe ottimi genitori che gli imposero il nome Donato per mostrare la loro gratitudine al Signore di averlo avuto come dono della sua immensa paternità. Ancora fanciullo con la famiglia si trasferì a Roma. Per prepararlo alla difesa 7 agosto: s, nacque probabilmente ad Arezzo ma, secondo alcune fonti, potrebbe essere stato originario di Nicomedia (nell’attuale Turchia); ebbe ottimi genitori che gli imposero il nome Donato per mostrare la loro gratitudine al Signore di averlo avuto come dono della sua immensa paternità. Ancora fanciullo con la famiglia si trasferì a Roma. Per prepararlo alla difesa

del

la

fede cristiana ed istruirlo nello studio, fu affidato da ragazzo al sacerdote Epigmenio, suo compagno di studi e di formazione religiosa era Giuliano l’Apostata, ma mentre costui giunse a diventare suddiacono della Chiesa di Roma, Donato rimase semplice lettore. Salito a capo dell’impero e divenuto apostata, cioè rinnegato, Giuliano promulgò una nuova persecuzione contro la Chiesa: prima con l’interdizione ai cristiani dell’insegnamento nelle scuole, delle cariche pubbliche e della carriera militare e poi, nell’autunno del 362, anche con la violenza nei loro confronti. Intanto nel 303 l’imperatore Diocleziano iniziò la persecuzione contro i cristiani e tra le prime vittime furono proprio il maestro e i genitori di Donato, il quale lasciò Roma e si fermò ad Arezzo. Nei pressi di questa città viveva un anacoreta di nome Ilarino, a cui il giovane Donato si rivolse per continuare gli studi ma soprattutto per vivere nella solitudine, nella contemplazione nella penitenza. Ma il vescovo di Arezzo, Satiro, chiamò Donato accanto a sé e lo ordinò diacono, esercitando per due anni questo ministero per accedere poi al sacerdozio, divenendo vero apostolo in mezzo ad una società in gran parte ancora pagana. La preghiera e la predicazione furono il pane con cui Donato nutriva la sua gente. Alla morte del vescovo Satiro, la diocesi di Arezzo restò vacante e per acclamazione il popolo scelse Donato, nonostante la sua ritrosia, come pastore e maestro nella fede. Fu consacrato vescovo a Roma nel 346 da papa Giulio I, fortissimo assertore del Concilio di Nicea contro l’eresia ariana. Tutto il suo episcopato fu contrassegnato da preghiera, predicazione e operosa carità, a servizio dei poveri. Una volta, durante la celebrazione della Messa, al momento della comunione ai fedeli nelle due specie, mentre distribuiva il pane e il diacono Antimo distribuiva il vino, entrarono nel tempio alcuni pagani e con violenza mandarono in frantumi il calice del vino. Donato allora, messosi a pregare, raccolse i frammenti e li riunì, ma mancava un pezzo del fondo del calice: ciò nonostante, noncurante del buco, il vescovo continuò a servire il vino senza che esso cadesse dal fondo mancante. Nello stupore generale provocato dal miracolo, quel giorno ben 79 pagani si convertirono. Ma un mese dopo l’episodio il prefetto di Arezzo, Quadraziano, fece arrestare Donato e il compagno Ilariano i quali, vittime della nuova persecuzione indetta da Giuliano l’Apostata, vennero uccisi in piazza. Ilariano, monaco ad Ostia, perse la vita il 16 luglio e Donato si rifiutò di sacrificare agli dei e venne decapitato ad Arezzo. Morì il 7 agosto 362; protettore degli epilettici.