Il Punto Viola di Pomigliano ospite dell’evento “Io (non) valgo di meno: argomenti, sfumature, obiettivi concreti per la parità di genere”

«Disparità salariale, accesso all’istruzione e alle opportunità di carriera, limite sulla libertà di scelta sul proprio corpo, stereotipi e violenza di genere sono solo alcune delle molte forme di discriminazione che le donne affrontano nel mondo di oggi». Parole di Mariateresa Passarelli, referente del Punto Viola Pomigliano di DonnexStrada, che venerdì 22 marzo dalle ore 18.00 presso la zona bar della libreria A&M Bookstore in Via Duomo 93, accanto al nuovo Vicolo della Cultura dedicato alle donne, sarà ospite dell’evento “Io (non) valgo di meno: argomenti, sfumature, obiettivi concreti per la parità di genere”, organizzato da Volt Campania.

«La sede dell’Associazione culturale Casa del Popolo, situata in via Aurora, 9 a Pomigliano d’Arco, – continua Passarelli – è un centro accreditato Punto Viola di DonnexStrada, luogo di riferimento per donne, ma non solo, vittime di molestie o di violenza. Tutto quello che possiamo fare è offrire azioni di primo soccorso: ascoltare, fornire indicazioni per un supporto psicologico o legale oppure semplicemente un luogo di riparo. Un lavoro necessario ma non sufficiente per raggiungere la parità di genere. Come Punto Viola siamo lieti di partecipare all’evento organizzato da Volt Campania: sarà un momento di confronto e riflessione sulle azioni da introdurre per promuovere l’uguaglianza di genere e proteggere i diritti delle donne. Saremo lì per ascoltare le voci di tuttə».

All’evento interverranno anche Rossella Solombrino, Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale, Angela Laurenza, presidente di Prime Minister, Annalisa Buonaiuto, Ostetrica presso Ospedale Evangelico “Villa Betania”, Daniela Patti, co-presidente di Volt Italia, Margherita Acciaro, Segretario provinciale di Volt Italia per Napoli.

L’evento sarà moderato dal giornalista Lorenzo D’Aniello e si concluderà con una performance finale dell’Associazione ‘a Sunagliera.