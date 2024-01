Inaugurazione Stanza Multisensoriale – 1 Febbraio 2024 ore 18.00 presso Scuola Primaria di Baiano.

Una Scuola che vuole essere altamente inclusiva si prende cura dei suoi studenti anche e soprattutto attraverso la realizzazione di ambienti di apprendimento stimolanti in cui lo spazio diventa un elemento fondamentale per favorire l’integrazione di soggetti con disabilità e lo «sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità della vita»(art. 1 del D.Lgs. 66/2017).

E’ così che L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-G.Parinidi Baiano/Sperone si arricchisce di un nuovo spazio innovativo.

Dopo un’attenta e impegnativa fase di sviluppo e progettazione, giovedì 1 Febbraio 2024 alle ore 18.00 presso la sede della Scuola Primaria di Baiano in via Scafuri, sarà inaugurata la “Stanza Multisensoriale basata sul metodo Snoezelen”, una aula gioco pensata per stimolare processi cognitivi con cascate di fibre ottiche che si possono anche manipolare, attraverso riflessi di immagini e molteplici ausili che accendono tutti i sensi, come pannelli interattivi, palline e manicotti di varie dimensione e materiale, morbidissimi peluche, tubi a bolle multicolore interattivi, sonagli di vario tipo e tanto altro.

La stanza è progettata per il benessere della persona con disabilità e costruita per offrire esperienze multisensoriali tramite l’utilizzo di luci, suoni, profumi, oggetti interattivi stimolando i 5 sensi in maniera controllata al fine terapeutico.

Nello specifico, il nuovo ambiente di apprendimento si basa sul Metodo Snoezelen, neologismo nato dai termini olandesi snuffelen (esplorare) e doezelen (rilassarsi), sinonimo di stimolazione multisensoriale controllata. Un approccio nato per cercare nuove possibilità di comunicazione da sperimentare anche insieme alle persone con disabilità intellettiva. Una stanza pensata per il benessere che favorisce il rilassamento fisico, migliora l’umore e l’autostima delle persone coinvolte.

Prenderanno parte all’evento :

On. Vincenzo Alaia, Presidente della V Commissione SanitàRegione Campania

Dott. A. Ventola, Responsabile RTI Autismo regione Campania – dipartimento provincia di Avellino

Dott. Domenico Dragone, Direttore Neuropsichiatra infantile ASL Avellino

Dott. Giovanni Esposito, Presidente MID – (movimento italiano disabili) Regione Campania

Dott.ssa Rosa Colucci, Psicologa Policlinico

Dott.ssa Maria Esposito,Neuropsichiatra Infantile presso ilPoliclinico e docente università Vanvitelli

E.Montanaro ed A.Alaia, Sindaci di Baiano e Sperone

Dott.ssa E. Lauria, TNPEE presso Ad Astra e Garante Disabili del Comune di Sperone

Prof. Pasquale Napolitano, Dirigente Scolastico I.C. Giovanni XXIII-G.Parini Baiano/Sperone

Il Dirigente Scolastico prof. Pasquale Napolitano esprime la sua gratitudine a tutto il personale dell’istituto che con passione e dedizione si è impegnato in questo straordinario progetto che dimostra una spiccata attenzione e sensibilità nei confronti dei bambini, soprattutto quelli con disagi.