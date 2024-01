U.S. Avellino. Ufficiale, arriva il difensore Frascatore

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla SS Turris, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Frascatore. Nato a Roma il 4 Gennaio 1992 il giocatore laziale è cresciuto nelle giovanili dell’AS Roma.

Frascatore ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoverde fino al 30 Giugno 2025.

In carriera ha indossato le maglie di Benevento, Sassuolo, Pescara, Reggina, Pistoiese, Reggiana, Losanna (Svizzera), SudTirol, Carpi, Triestina, Ternana e Turris.

In totale, tra i professionisti, ha collezionato 279 presenze divise tra Super League (Svizzera), Serie B, Lega Pro, Coppa Italia, Coppa di serie C e Playoff di Serie C nelle quali ha messo a segno 10 gol e fornito 8 assist.

Benvenuto ad Avellino Paolo!