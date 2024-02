Inaugurazione Aula Multisensoriale: Un Passo avanti per l’Inclusione nella Scuola Primaria di Baiano

Nella serata di giovedì 1 febbraio nei locali della scuola primaria di Baiano sita in via Scafuri è stato inaugurato un ambiente altamente innovativo ed inclusivo progettato per offrire un’esperienza sensoriale positiva per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

E’ il primo Istituto della Provincia di Avellino ad aprire le porte di quest’ aula davvero innovativa basata sul metodo Snoezelen che favorisce una stimolazione multisensoriale controllata, stimolando, in modo selettivo e controllato, i cinque sensi tramite un ambiente artificiale nel quale vengono inseriti elementi e materiali adatti a questo tipo di terapia al fine di accrescere una sensazione di fiducia nelle proprie potenzialità e un benessere interiore, nonché ridurre i problemi comportamentali e prevenire l’isolamento e l’impoverimento percettivo.

L’ Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII-Parini” di Baiano/Sperone con la realizzazione di una stanza Multisensoriale si propone di essere una scuola altamente inclusiva riorganizzando gli spazi scolastici per garantire a tutti i suoi alunni la piena partecipazione ai processi di apprendimento e assicurare loro, nel rispetto delle loro differenze, il benessere emotivo.

La Stanza Multisensoriale rappresenta il naturale compimento di un passo importante in un percorso più ampio di inclusione e integrazione di tutti gli alunni.

Dopo l’allestimento di aule dove le tecnologie digitali e gli arredi innovativi si muovono in relazione con gli spazi, il nostro Dirigente Scolastico il Prof. Pasquale Napolitano, sensibile alle tematiche della disabilità, ha fortemente abbracciato con il team dell’inclusione il progetto di realizzazione dell’ aula analizzando i numerosi vantaggi del suo divenire.

All’ evento hanno preso parte tra gli altri, la Dirigente dell’USP di Avellino, dott.ssa Pagliuca, l’ On. Vincenzo Alaia Presidente della V commissione sanità della Regione Campania, il dott. Dragone Direttore della Neusopsichiatria infantile dell’Asl di Avellino oltre ai rappresentanti della politica locale ed agli esperti del settore.

L’ inaugurazione è stata un momento di festa con genitori, docenti e alunni che hanno potuto esplorare insieme il nuovo ambiente.

La stanza multisensoriale rappresenta un passo in avanti nella missione dell’ Istituto Baianese nel fornire un’ istruzione completa e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

Si guarda al futuro con entusiasmo!