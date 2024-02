Rettifica dell’articolo riguardante l’incidente al Cimitero di Baiano: La versione della Electra Sannio S.r.l.

In risposta all’articolo pubblicato il 28 gennaio scorso sul notro quotidiano online, intitolato “Caos al cimitero di Baiano: la bara rimane all’aperto dopo il funerale, i familiari si rifiutano di lasciarla nell’obitorio prima della tumulazione”, la Electra Sannio S.r.l. desidera fornire alcune precisazioni cruciali per una comprensione completa della situazione.

La Electra Sannio S.r.l. è l’azienda responsabile dei servizi cimiteriali e del servizio elettrico delle lampade votive nel cimitero comunale di Baiano. Nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, l’azienda garantisce il servizio di custodia con l’apertura e la chiusura del cimitero negli orari prestabiliti. In particolare, per quanto riguarda le operazioni necroforiche al di fuori degli orari di apertura del cimitero, si occupa del solo ricevimento della salma (e/o resti mortali) con la successiva deposizione nella camera mortuaria fino alla sepoltura.

Il 28 gennaio 2024, il personale in servizio presso il cimitero ha ricevuto la salma approssimativamente alle 16.30, in orario eccedente la chiusura domenicale. Seguendo le disposizioni aziendali, la salma è stata temporaneamente depositata nella camera mortuaria in attesa dell’effettuazione della sepoltura.

Dinanzi alle obiezioni di alcuni familiari della defunta, insoddisfatti della temporanea collocazione della salma nella camera mortuaria, il personale della Electra Sannio S.r.l. ha chiarito di agire conformemente agli ordini e/o note di servizio. Inoltre, hanno spiegato che per la possibile sistemazione del feretro nella Chiesa Madre era necessaria una preventiva autorizzazione.

Di fronte a questa situazione, è stato contattato il Sindaco del Comune di Baiano, il quale ha autorizzato immediatamente la deposizione della salma nella Chiesa Madre, consentendo ai familiari di rendere omaggio alla cara defunta.

L’azienda continuerà a svolgere i propri servizi nel rispetto dei sentimenti religiosi e di pietà, sia individuali che collettivi, verso i defunti, e manterrà l’approccio di compassione nei confronti dei familiari che ha caratterizzato la sua attività nel settore dei servizi cimiteriali per molti anni.