IL TEREBINTO IN EDICOLA. La nuova iniziativa della casa editrice irpina

In occasione delle festività pasquali è stato distribuito nelle edicole della provincia avellinese il nuovo catalogo del Terebinto Edizioni con le informazioni bibliografiche di tutte le pubblicazioni.

I lettori potranno quindi consultarlo – sia in cartaceo sia in digitale, attraverso un apposito codice QR – e ordinare i titoli scelti direttamente presso le edicole aderenti all’iniziativa. La presenza della casa editrice in edicola diventa così permanente, andandosi ad affiancare alla distribuzione in libreria che copre già Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, più tutti gli altri punti vendita nel resto del Paese.

«È un progetto a cui lavoriamo da tempo» è il commento dell’editore, Ettore Barra. «L’edicola rimane uno dei pochi centri culturali a resistere contro la desertificazione della nostra provincia, specie nei borghi più piccoli dove non ci sono librerie. È l’unica rete che riesce a coprire in modo capillare l’Irpinia, abbiamo immaginato questa iniziativa per essere più vicini al territorio».

Il nuovo catalogo, interamente a colori, è composto da due sezioni. La prima dedicata ad alcune delle pubblicazioni più recenti, di cui è possibile leggere la scheda completa; la seconda con l’elenco di tutte le pubblicazioni suddivise per categorie (Storia del Mezzogiorno, Narrativa, Poesia, Varie). Di ogni titolo sono riportati l’anno di pubblicazione, il numero di pagine, il formato, il prezzo e il codice ISBN.

Il catalogo può essere scaricato in formato PDF anche sul sito della casa editrice.

adsense – Responsive – Post Articolo