Il Team Campania splende ai Campionati Italiani della Cucina”. Un Trionfo di talenti del Vallo di Lauro

Nel cuore della Cittadella del Gusto a Campi Bisenzio (FI), i giorni 5 e 6 dicembre sono stati testimoni di un evento culinario straordinario: i Campionati Italiani della Cucina, organizzati dall’Associazione Italiana Cuochi (AIC). Questa prestigiosa competizione ha radunato migliaia di chef provenienti da ogni angolo d’Italia, creando un palcoscenico vibrante di creatività culinaria e maestria gastronomica.

L’atmosfera di eccellenza culinaria è stata ancor più intensa grazie al contributo di due straordinari rappresentanti della bassa Irpinia: lo chef Vincenzo Ferro, 36 anni, del rinomato ristorante Antica Fraconia di Taurano, e Christian Santaniello, giovane talento originario di Quindici (AV) e studente presso la scuola alberghiera di Marzano di Nola.

Il Team Campania ha raggiunto vette straordinarie, conquistando ben 22 premiazioni che testimoniano l’eccezionale abilità culinaria e l’impegno dei suoi membri. I riconoscimenti spaziano dalle medaglie individuali ai premi per il team, abbracciando diverse categorie e sottolineando la diversità di talenti che caratterizza il panorama gastronomico della regione.

Il veterano dello chef Diego Guglielminetti ha guadagnato il Platino al Merito, una Gold Medal, l’Oro nei Campionati Italiani di Cucina Tradizionale e l’Argento nel Team Professionisti. Il suo percorso culinario è un tributo alla sua maestria e alla dedizione al perfezionamento della tradizione gastronomica italiana.

Il giovane ma talentuoso Chef Vincenzo Ferro ha fatto brillare il suo nome con una Gold Medal, l’Oro nei Campionati Italiani di Cucina Tradizionale e l’Argento nel Team Professionisti. Un trionfo che evidenzia la sua capacità di portare innovazione e gusto autentico sulla tavola.

La Chef Loredana Errichiello ha aggiunto al prestigioso medagliere una Bronze Medal, l’Oro nella categoria Woman, l’Oro nei Campionati Italiani di Cucina Tradizionale e l’Argento nel Team Professionisti. Un’eclettica presenza femminile che ha lasciato un’impronta distintiva.

Il Chef Antoniello Pasqualino Salvatore ha conquistato una Silver Medal, l’Oro nei Campionati Italiani di Cucina Tradizionale e l’Argento nel Team Professionisti, dimostrando la sua maestria nella cucina tradizionale.

La Chef Vera Gianni ha contribuito con una Bronze Medal e l’Argento nel Team Professionisti, mentre il talentuoso Chef Silvio Vigorita ha portato a casa la Gold Medal e l’Oro nei Campionati Italiani di Cucina Tradizionale.

Il giovane Junior Chef Christian Santaniello, fiore all’occhiello di Quindici (AV), ha dimostrato il suo valore conquistando l’Oro nei Campionati Italiani di Cucina Tradizionale, l’Argento nel Team Professionisti e un ulteriore Argento nella categoria Junior Chef.

Il Chef Paolino Franzese ha contribuito con il suo talento, ottenendo un meritato Argento nella categoria Dolce al Cucchiaio.

Il successo del Team Campania è un motivo di orgoglio per la regione, un inno alla diversità culinaria e all’instancabile dedizione alla tradizione gastronomica. Un caloroso applauso si alza per questo formidabile team, che ha saputo conquistare i cuori e i palati della giuria, portando in alto il nome della Campania e regalando a tutti gli appassionati di gastronomia un’indimenticabile esperienza culinaria.