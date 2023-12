Quadrelle: Nuove prospettive e nuova leadership per l’associazione comitato maio – Saverio Fiore

Questa mattina, in un clima di entusiasmo e anticipazione per le prossime celebrazioni che caratterizzeranno la fine del 2023 e l’intero anno 2024, si è tenuta un’importante assemblea generale dell’Associazione Comitato Maio – Saverio Fiore. Riunitisi come previsto dallo statuto, i membri hanno discusso delle nuove prospettive e delle pianificazioni in vista del futuro.

Un Presidente e un segretario esterno, hanno guidato l’assemblea con trasparenza, condividendo le nuove adesioni al comitato e comunicando le dimissioni di alcuni membri. Durante la relazione il presidente Antonio Spizuoco , ha fornito un resoconto dettagliato dei conti e delle attività svolte nel corso del 2023. In conformità allo statuto, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente.

Dopo l’accettazione delle dimissioni da parte dell’assemblea, è stata avviata una votazione per eleggere il nuovo Presidente e il nuovo direttivo. In un gesto che testimonia la fiducia e l’apprezzamento della comunità, Antonio Spizuoco è stato rieletto come Presidente. Immediatamente dopo la sua rielezione, ha dichiarato l’intenzione di mettersi subito al lavoro, progettando festività ancor più straordinarie rispetto al successo dell’anno in corso.

Il nuovo Presidente ha delineato il suo primo obiettivo: avviare un dialogo proficuo con le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio. Questo passo iniziale sarà seguito dalla presentazione di una programmazione dettagliata per l’anno successivo, che si prevede ricco di eventi e iniziative.

Nel ringraziare la cittadinanza e gli operatori economici presenti sul territorio, nonché tutti gli aderenti, il Presidente Spizuoco ha espresso la sua gratitudine per il supporto continuo. Ha promesso trasparenza e impegno nella gestione del comitato, lavorando a stretto contatto con il nuovo direttivo.

Il nuovo direttivo, eletto con entusiasmo dall’assemblea, è composto da:

Presidente: Antonio Spizuoco

Vice Presidente: Felice Cillo

Segretario: Saverio Buono

Tesoriere: Antonio Montella

Membri del direttivo:

Salvatore Napolitano (fu Santino)

Felice Aliperti

Domenico Masucci

Arcangelo De Gennaro

Giuseppe Colucci

Vincenzo Fiore

A breve, sarà pubblicata la nuova programmazione degli eventi, alimentando l’entusiasmo e l’attesa per un anno ricco di momenti speciali e di condivisione per tutti i cittadini.

(Andrea Salvatore Guerriero)