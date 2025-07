Il Sindaco Napolitano: «Maria ci guarda e ci parla: restiamo uniti nei tempi difficili»(foto)

MUGNANO DEL CARDINALE – 2 LUGLIO 2025

È un giorno speciale per il popolo di Mugnano del Cardinale: oggi si celebra la Festa Patronale in onore di Maria Santissima delle Grazie, cuore pulsante della fede e dell’identità di un’intera comunità. Il Santuario, avvolto da un’atmosfera di raccoglimento e spiritualità, si è riempito di volti, emozioni, preghiere. Tra questi, anche le parole sentite del sindaco Alessandro Napolitano, che ha voluto condividere un messaggio intenso, fatto di memoria, fede e speranza.

«Le sensazioni sono sempre le stesse» ha detto, «e ogni anno si rinnovano con la stessa forza: una gioia profonda, una commozione sincera. Davanti a Maria Santissima delle Grazie ci sentiamo piccoli, svuotati, ma al tempo stesso accolti dal suo sguardo maestoso, dalla sua presenza che non cambia mai, anche se tutto intorno a noi cambia.»

Il sindaco ha posto l’accento sul valore profondo di una tradizione che attraversa le generazioni, mantenendo vivo quel filo invisibile che lega il passato al presente, la memoria alla speranza. In questo giorno di festa, ogni passo verso il Santuario diventa un gesto di appartenenza, un ritorno alle radici.

«Pensiamo a chi ci ha preceduti, ai comitati, alle amministrazioni, agli uomini e alle donne che non sono più tra noi, ma che continuano a vivere ogni volta che ci mettiamo davanti a Maria. Ogni passo verso questo santuario è un ritorno a casa.»

Lo sguardo del sindaco si è poi rivolto al tempo presente, segnato da rapide trasformazioni, incertezze e smarrimenti. Un’epoca che sembra aver perso il senso della stabilità, ma che proprio per questo sente ancor più forte il bisogno di riferimenti saldi e punti fermi.

«Siamo in un’epoca confusa, piena di cambiamenti. Abbiamo perso quella sensazione di stabilità. Eppure, in questo luogo che ha visto passare papi, pellegrini, devoti da ogni parte, si respira qualcosa che resta immutato. Maria ci guarda e ci dice: “Io sono qui. Chiedete, parlatemi”. È un messaggio che ci dà forza, che ci ricorda che non siamo soli.»

Infine, un augurio semplice ma profondo, rivolto a tutta la cittadinanza, con un pensiero speciale per chi oggi celebra anche la propria vita o porta con sé una preghiera silenziosa.

«A chi oggi celebra qualcosa, a chi porta nel cuore una preghiera, auguro serenità e speranza. Che questo giorno di festa ci unisca tutti, al di là delle differenze. Superiamo le incomprensioni, rimettiamo al centro il bene comune. E costruiamo insieme, sotto lo sguardo della nostra Madre celeste, un futuro più stabile, più umano, più giusto. E consentitemi» ha aggiunto «un augurio speciale a chi oggi porta nel nome un richiamo diretto alla nostra patrona: a tutte le Maria Grazia, le Grazia e anche agli Orazio, così legati per tradizione e affetto alla nostra comunità.»

Non è solo una ricorrenza religiosa. A Mugnano del Cardinale, ogni 2 luglio non si celebra soltanto una festa: si rinnova un legame profondo, che unisce cielo e terra, passato e presente, comunità e fede. È un giorno in cui la memoria si fa speranza e la spiritualità diventa identità collettiva. Un giorno in cui, davanti a Maria Santissima delle Grazie, il popolo mugnanese si ritrova, si riconosce e si affida.