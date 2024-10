Giornata Mondiale della Salute Mentale: Incontro a Avellino per Nuove Risposte ai Bisogni di Salute

Il 10 ottobre 2024, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’ASL di Avellino, sotto la guida del direttore Mario Nicola Vittorio Ferrante, insieme al Dipartimento di Salute Mentale di Avellino, ha organizzato un importante incontro presso il Complesso Monumentale ex Carcere Borbonico di Avellino. L’obiettivo dell’evento è quello di coinvolgere istituzioni, associazioni e la società civile per raccogliere i nuovi bisogni di salute mentale della popolazione e sviluppare risposte adeguate. L’incontro mira anche a sensibilizzare sul tema della salute mentale, combattere lo stigma sociale e favorire l’accesso all’assistenza.

La Sfida Globale della Salute Mentale

Secondo i recenti dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), una persona su otto a livello mondiale soffre di disturbi legati alla salute mentale, un problema che non solo incide sul benessere psicologico, ma che ha anche ripercussioni sulla salute fisica e sulle relazioni sociali. Questa condizione colpisce in maniera crescente bambini, adolescenti e giovani, rendendo necessaria una risposta tempestiva e su più livelli. Prevenire e intercettare le difficoltà emergenti è essenziale per rispondere in modo mirato alle esigenze di un territorio complesso come quello irpino.

Il Programma della Giornata

Durante la giornata, l’ASL di Avellino e il Dipartimento di Salute Mentale promuoveranno una tavola rotonda per far emergere concretamente le problematiche che oggi interferiscono con il benessere psicologico. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza dei bisogni di salute mentale e mobilitare gli sforzi per migliorare l’accesso all’assistenza.

L’evento inizierà con i saluti istituzionali da parte delle autorità locali e sanitarie:

Ore 9:30 – Saluti Istituzionali

Dott.ssa Laura Nargi, Sindaco di Avellino

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale ASL Avellino

Dott.ssa Maria Concetta Conte, Direttore Sanitario ASL Avellino

Dott. Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino

Dott.ssa Rita Romano, Direttore Casa Circondariale di Avellino

Dott.ssa Maria Rosaria Casaburo, Direttore Casa Circondariale di Ariano Irpino

Dott.ssa Giovanna Spinelli, Responsabile Ufficio di Sorveglianza di Avellino

Ore 10:00 – Tavola Rotonda Moderatore: Gianni Colucci, Direttore Redazione Il Mattino di Avellino.

Interverranno:

Dott. Domenico Dragone , Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Dott.ssa Fiorella Pagliuca , Provveditore agli Studi di Avellino

, Provveditore agli Studi di Avellino Dott. Carlo Mele , Garante Istituti Penitenziari

, Garante Istituti Penitenziari Dott. Stefano Iannillo , Arci Avellino

, Arci Avellino Dott. Antonio d’Orta, Caritas Avellino

Ore 11:00 – Dibattito e Interventi Seguiranno discussioni aperte in cui i partecipanti potranno esporre le loro riflessioni e contribuire al confronto.

Ore 12:00 – Conclusioni e Saluti L’evento si concluderà con le considerazioni finali e i saluti da parte dei relatori e degli organizzatori.

Mobilitarsi per la Salute Mentale

La Giornata Mondiale della Salute Mentale rappresenta un’occasione per tutti gli stakeholder – dalle istituzioni alle associazioni – di fare il punto sui bisogni emergenti nel campo della salute mentale e di delineare strategie per migliorare l’assistenza. In particolare, l’incontro di Avellino si pone come uno spazio di ascolto e riflessione, con l’obiettivo di intercettare i segnali di disagio nella popolazione e programmare interventi efficaci e inclusivi.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla segreteria scientifica composta dal Dott. Amerigo Russo, e dalla segreteria organizzativa gestita dal Dott. Raffaella Scarano e dalla Dott.ssa Lucia dell’Utri.

L’appuntamento del 10 ottobre ad Avellino è dunque un’importante opportunità per approfondire e sensibilizzare su temi cruciali legati alla salute mentale, un ambito in cui la prevenzione e il supporto sono più che mai necessari.