Il percorso di crescita e strutturazione della Dmo “Destinazione Irpinia” sostenuta dalla Provincia di Avellino e Fondazione Sistema Irpinia approda alla prima edizione del Salone Open Outdoor Experience.

La fiera del turismo esperienziale e delle attività all’aperto, in programma da domani 14 aprile fino a domenica 16 aprile al Centro Espositivo Next – ex Tabacchificio Cafasso a Capaccio Paestum, vedrà l’Irpinia protagonista. Un folto programma di incontri e degustazioni per far conoscere le eccellenze del territorio provinciale, dai vini ai formaggi, passando per i borghi e le valli, per costruire relazioni con stakeholders del settore turistico. Diversi gli appuntamenti che vedranno in prima linea le aziende vitivinicole locali che racconteranno la storia del Fiano e del Taurasi, che compiono rispettivamente venti e trenta anni di riconoscimento della Docg.

Mettere a sistema, attraverso attività di promozione e sviluppo, le potenzialità turistico esperienziali del territorio, questo l’obiettivo del percorso di promozione turistica fortemente voluto dal presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, dal Presidente della Fondazione “Sistema Irpinia”, Sabino Basso, sostenuti in questa visione dal Rete Destinazione Sud, che presenteranno territori, aziende e pacchetti turistici collegati.

IL PROGRAMMA

Venerdì 14 aprile

Ore 11.00: conferenza stampa di presentazione: Incontri 2023 Paestum

Ore 12.00: La Via Appia, un percorso tra Bonito, Mirabella Eclano, Frigento, Gesualdo, Sturno, Rocca San Felice, Guardia dei Lombardi, Bisaccia, Lacedonia. Presentazione territori, aziende e pacchetti turistici collegati.

Ore 13.00: Degustazione prodotti Irpini d’eccellenza, tra vini, salumi e formaggi

Ore 14.00: Master Class Fiano di Avellino. Festeggiamo insieme i 20 anni del Fiano di Avellino DOCG con le Cantine Case D’Alto, Nativ, Macchie Santa Maria, Donna Elvira, Historia Antiqua, Cantina Riccio.

Sabato 15 aprile

Ore 12.00: Wine Tour Experience presentazione territori, aziende e pacchetti turistici collegati.

Ore 13.00: degustazione prodotti Irpini d’eccellenza, tra vini, salumi e formaggi

Ore 14.00: Master Class Taurasi. Festeggiamo insieme i 30 anni del Taurasi DOCG con le Cantine Case D’Alto, Macchie Santa Maria, Borgodangelo, Urciuolo Vini, Vini Panacea, La Molara.

Ore 15.30: I borghi irpini una risorsa per lo sviluppo turistico. Trekking, cammini, gastronomia, eventi tra Sant’Angelo dei Lombardi, Monteverde, Cairano, Morra De Santis, Bisaccia.

Domenica 16 aprile

Ore 12.30: presentazione delle Cantine Irpine e delle esperienze in vigna.

Ore 13.00: degustazione prodotti Irpini d’eccellenza, tra vini, salumi e formaggi

Ore 15.30: La Valle dell’Irno: tradizioni, gastronomia, natura e benessere tra Montoro, Solofra, Serino, Contrada e Forino. Presentazione territori, aziende e pacchetti turistici collegati.