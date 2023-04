NAPOLI. Controlli ai Quartieri Spagnoli.

Stamattina gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ai Quartieri Spagnoli ed in particolare in via Emanuele De Deo.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno denunciato un 51enne napoletano con precedenti di polizia per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi poiché sorpreso a vendere circa 30 magliette contraffatte della Società Sportiva Calcio Napoli.

Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato due persone per occupazione abusiva di suolo pubblico e per aver esercitato l’attività di somministrazione di cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni.