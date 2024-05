Il 1 giugno alle ore 17:00, presso il People’s Caffè, il mandamento baianese avrà l’opportunità di incontrare Sandra Mastella, candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per conoscere le proposte e le idee di Mastella per il futuro dell’Europa e per discutere delle questioni che riguardano da vicino la comunità locale. Non mancate a questo appuntamento di grande rilevanza politica e sociale.