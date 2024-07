Il M.I.D. si rivolge ai Commissari D’Attilio e Gamerra sulla questione Centro per l’Autismo di Avellino.

Gentili Commissari del Comune di Avellino, solo qualche settimana fa il M.I.D. raccoglieva da qualche media locale la notizia che non vi era più la necessità di dover attendere l’insediamento della prossima amministrazione comunale eletta per quanto riguarda le sorti dell’affidamento della struttura del Centro per l’Autismo di Valle, ma bensì che da parte vostra vi era tutto l’interesse a consegnare la struttura all’A.S.L. di Avellino.

Solo ieri però apprendiamo invece dell’ennesimo vostro cambio di rotta con la volontà di lasciare la decisione delle sorti di questa struttura alla futura amministrazione a guida Nargi.

Lei Commissario con il suo potere sostitutivo di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale in gestione ordinaria le vorrei ricordare, può tranquillamente ancora lasciare un segno indelebile nella nostra comunità della sua attività amministrativa, raccogliendo la delibera dell’A.S.L. e concedendo l’ok del comune mettendo fine a una lunga e vergognosa vicenda che si protrae da ormai anni, auspichiamo che lei lo faccia perché secondo noi è ancora in tempo oltre al fatto che fa parte di una sua pubblica promessa all’atto dell’insediamento, non ci lasci in balia delle onde e dianzi alla pronuncia del nuovo consiglio comunale conclude il M.I.D.