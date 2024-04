Il Crescente Problema della Congestione nei Porti Europei: Le Automobili Elettriche Cinesi sotto accusa

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e GRANDI IMPRESE INTERNATIONAL

Negli ultimi tempi, i porti europei si trovano ad affrontare una sfida sempre più pressante: la congestione causata dall’elevato numero di automobili elettriche, soprattutto quelle di provenienza cinese. Questo fenomeno ha trasformato i terminal portuali in veri e propri parcheggi a lungo termine, peggiorando ulteriormente le già complesse condizioni logistiche del continente.

I costruttori automobilistici, soprattutto quelli cinesi, hanno trovato nei parcheggi portuali una soluzione temporanea ai problemi di vendita e di logistica interna. Porti di rilievo come Anversa-Bruges si trovano al centro di questa problematica, dove le automobili elettriche vengono scaricate ma poi rimangono parcheggiate per lunghi periodi, a causa della mancanza di trasporti adeguati o di bisarche per il loro spostamento. Questa pratica solleva la questione se sia una strategia di stoccaggio ponderata o una necessità imposta dalle attuali circostanze.

Gli impatti di questa congestione sono evidenti, con porti cruciali come Bremerhaven che risentono del sovraccarico. La decisione della Germania di interrompere gli incentivi alle auto elettriche ha ulteriormente complicato la gestione degli stocchi, mentre le difficoltà dei produttori cinesi, come Byd e Chery, nell’adattarsi alle esigenze logistiche europee hanno contribuito ad aggravare la situazione.

Le autorità portuali sono costrette a reagire a questa emergenza, richiedendo documentazione aggiuntiva per gestire meglio questi “depositi” improvvisati. Tuttavia, le sfide persistono, soprattutto considerando la necessità delle compagnie automobilistiche di mantenere operative le loro fabbriche in Cina, spingendole ad esportare nonostante le capacità logistiche insufficienti.

Il risultato di tutto ciò sono ritardi e frustrazioni crescenti tra i gestori dei terminal e i distributori, con paesi come la Norvegia e l’Italia tra i più colpiti da questa situazione.

In conclusione, è necessario un approccio concertato a livello europeo per affrontare efficacemente questa congestione portuale, al fine di garantire un flusso efficiente delle merci e di evitare ulteriori ritardi e complicazioni nel settore automobilistico e logistico.