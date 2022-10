Il Comandante dei CC di Baiano al Liceo di Mugnano su Dalla Chiesa

“Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quarantennale della morte”: questa la tematica affrontata stamattina nell’incontro che il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Baiano, capitano Antonio Antonazzo Panico, affiancato dal maresciallo Gaspare De Luca, ha avuto con gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate di Mugnano del Cardinale. All’incontro, oltre agli alunni del Liceo e ai loro docenti, ha partecipato anche il Dirigente Scolastico dell’ISIS Nobile- Amundsen di Lauro ( del quale il Liceo di Mugnano è parte), dott.ssa Luigia Conte. Il capitano Antonazzo Panico ha illustrato alla platea studentesca la figura e l’opera del Generale ucciso dalla mafia a Palermo il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente della Polizia di Stato Domenico Russo, descritto come un grande servitore dello Stato la cui lezione tuttora valida è quella di “ aver fatto capire come l’unico potere da rispettare, sempre e ovunque, sia quello dello Stato”.Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Conte, ha poi sottolineato sia l’utilità di parlare agli studenti di uomini come Dalla Chiesa sia la necessità “ che la parola legalità, in nome della quale il Generale ha sacrificato la propria vita, non rimanga un involucro vuoto, ma si trasformi in azioni quotidiane improntate al senso della responsabilità ”, auspicando “ che ciascuno, nel suo piccolo, dia il proprio contributo alla costruzione di una società più giusta e onesta” . Alla fine del convegno i Carabinieri hanno omaggiato la scuola con una copia del testo “ Le stelle di Dora” , la graphic novel di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte che si propone di raccontare ai giovani , in modo più efficace e coinvolgente, la vita e le battaglie del Generale contro i nazisti, le Brigate Rosse e la mafia.

Giuseppe Scafuro