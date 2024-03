I Vigili del Fuoco di Avellino domano le Fiamme: Incendio di un’Auto al Rione Parcoad Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nella tarda serata di ieri, 4 marzo, in via Leonardo Di Capua, al rione Parco, alla periferia della città, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura parcheggiata. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state prontamente spente, garantendo la sicurezza dell’area circostante. Fortunatamente, non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato per effettuare i rilievi di propria competenza, contribuendo così a stabilire le cause dell’incidente. Un intervento tempestivo e coordinato che ha permesso di gestire efficacemente la situazione e di prevenire danni più gravi.