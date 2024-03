Forino (Av): Si riaccendono i riflettori sul Complesso Monumentale del Castello/ Santuario di San Nicola. Ecco la pubblicazione ” IN MISSIONE NEL CROCEVIA DELL’ IRPINIA , UN SANTUARIO, UN BORGO DA VALORIZZARE” curato da Fumo e Trinchese

“In missione nel crocevia dell’Irpinia: un castello, un santuario, un borgo da valorizzare a Forino” è il titolo della pubblicazione curata da Marina Fumo e Giuseppe Trinchese, quinto volume della collana FORLAND (FOrtifications and Rural LANDscapes), Luciano Editore (2023), con prefazione di S.E.R. Mons. Arturo Aiello (Vescovo di Avellino), che verrà presentata mercoledì 13 marzo 2024 alle 16.45 presso la sala del Polo Giovani, in Via Morelli e Silvati ad Avellino.

Modererà il giornalista e scrittore Gianluca Amatucci.

Interverranno:

Luigi Bruno (Presidente Associazione proCastello APS) “PERCHE’ QUESTA RICERCA” Marina Fumo (Architetto, già Direttrice CITTAM Università di Napoli Federico II, Consigliere Nazionale Istituto Italiano Castelli, Membro ICOFORT – International Scientific Commitee On Fortifications And Military Heritage) “IL VALORE DELLA RICERCA E RIVITALIZZAZIONE DEI BORGHI” Francesco Barra (Professore e storico)

“IL CASTELLO-SANTUARIO DI SAN NICOLA NELLA STORIA DI FORINO”

Giuseppe Trinchese (Ingegnere, Architetto e docente) “IL RIUSO ADATTIVO PER LA VALORIZZAZIONE DI BORGO CASTELLO: LA SFIDA DELLA CIRCOLARITA’ AUTOGENERATIVA”

Paolo D’Amato (Vice Pres. proCastello APS – autore pubblicazione “Il 14 di Marzo”)“FORINO TRA RELIGIOSITA’ E CULTURA”

Padre Jean Claude Ndayishimiye (parroco)

“SALVAGUARDIA DELL’IDENTITA’ RELIGIOSA”

Considerazioni:

Antonio Olivieri (Sindaco di Forino)

Pasquale De Santis (Sindaco di Contrada)

Ottaviano Vistocco (Sindaco di Santa Lucia di Serino – Capofila Progetto Sentieri di Acqua e Santi)

Si riaccendono di nuovo i riflettori su uno dei dibattiti ovvero su una delle più serie e complesse problematiche locali , ovvero la grave situazione in cui versa il Santuario di San Nicola e del suo complesso monumentale . Una situazione davvero seria e molto preoccupante posta in evidenza ormai da diverso tempo attraverso testate giornalistiche , dibattiti pubblici , appelli alle autorità, ed in ultimo, magistralmente, dall’ Associazione Pro Castello con il tutto , che scaturirà addirittura in una pubblicazione scientifica. Tanti , anzi tutti noi , ovvero ogni forinese, spera , auspica che i riflettori oltre ad accendersi dal lato scientifico , associazionistico – culturale , giornalistico venga ora acceso definitivamente anche dalle autorità che hanno responsabilità in merito sia riguardo al Complesso Monumentale , sia riguardo alla Strada Provinciale 203 che conduce ad esso e non rimanga , come spesso accade tutto posto lì solo nei buoni propositi. Daniele Biondi