Emozioni e Devozione: A Mugnano del Cardinale la Sacra Rappresentazione della Via Crucis

Il prossimo 23 marzo 2024, alle ore 17:30, la Comunità interparrocchiale di Mugnano del Cardinale si prepara a emozionare la cittadinanza con una suggestiva Sacra Rappresentazione della Via Crucis. Oltre 50 configuranti daranno vita a uno spettacolo coinvolgente, ricco di significato religioso e fervore spirituale.

L’evento avrà inizio dalla Parrocchia e si snoderà attraverso le vie del paese, culminando in piazza Umberto I, il luogo simbolico della crocifissione. La Via Crucis, conosciuta anche come “Stazioni della Croce”, è una tradizione che commemora il cammino di Gesù Cristo verso la crocifissione, rappresentando le fasi salienti di questo tragico evento.

La Comunità interparrocchiale di Mugnano del Cardinale si prepara ad offrire uno spettacolo di fede e devozione, invitando la comunità a partecipare a questo momento di riflessione e preghiera. La presenza di oltre 50 configuranti, che interpreteranno i vari personaggi coinvolti nella Via Crucis, promette di rendere l’esperienza ancor più coinvolgente e significativa per tutti gli spettatori.

Questa Sacra Rappresentazione si pone come un’occasione unica per riflettere sulla spiritualità e la passione di Cristo, creando un legame più profondo tra la comunità e le tradizioni religiose che da secoli uniscono le persone in momenti di preghiera e contemplazione. Il parroco do Giuseppe Autorino invita la popolazione a partecipare all’evento. Ecco in allegato il cortometraggio.