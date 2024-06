I racconti di Luigi Anzalone: “Annacarla e le altre” ad Avellino Letteraria

Sabato 22 giugno, presso villa Amendola alle 18, “Annacarla e le altre” dell’amore e della gioventù, di Luigi Anzalone, edizioni Pensa. Un libro che narra tante storie d’amore, fino ad Annacarla, che con la sua capacità di mettersi in discussione, lasciando il mondo perfetto in cui viveva, trasferendosi da via Monteleone ai quartieri spagnoli, è costretta a fare i conti con un terribile fato. Un racconto che si snoda tra vicende amorose e contesto sociale in cui si muovono i protagonisti, rimarcando, quanto la forza dell’amore sia fondamentale per vincere la morte. Dopo il saluto del direttore artistico, Annamaria Picillo, interverranno, Ivana Picariello, vice direttore del Corriere dell’Irpinia, Emanuela Sica, direttore di Emme24. Partecipa con l’autore, Franco Genzale, direttore responsabile di Irpinia Tv. Performance di musica e testi, citati nel libro dell’autore. Interludio musicale a cura della pianista, Patrizia Tozza. Coordina l’evento la giornalista Daniela Apuzza.

Avellino Letteraria continua… il 24 agosto a Villa Amendola.