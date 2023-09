I giovani e la Costituzione: domani a Napoli a Il Nuovo Bianchi Ernesto Maria Ruffini si confronterà con gli studenti

Uguaglianza, diritti, speranze e democrazia: saranno i temi al centro del dialogo tra Ernesto Maria Ruffini, autore del libro “Uguali per Costituzione” e gli studenti de Il Nuovo Bianchi “ Scuola della Famiglia” e di alcuni istituti superiori di Napoli.

L’evento si svolgerà a Napoli domani venerdì 29 settembre alle 11 e 30 all’Istituto Il Nuovo Bianchi (Piazza Montesanto 25) alla presenza del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, del Presidente de La Compagnia dei Figliuoli Carmine Esposito, del Direttore generale della Fondazione Grimaldi Luca Marciani, dell’Assessore alla Formazione della Regione Campania Armida Filippelli e della dirigente dell’Istituto scolastico il Nuovo Bianchi Angela Procaccini.

L’evento è organizzato da La Compagnia dei Figliuoli l’associazione che ha rilanciato le due scuole paritarie Il Nuovo Bianchi e all’ “Istituto Scuole Pie Napoletane” e vedrà Ruffini, che è anche Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dialogare con gli studenti delle due scuole e di alcuni istituti superiori di Napoli.

“In un’epoca- dichiara il Presidente della Compagnia dei Figliuoli Carmine Esposito- in cui hanno preso spazio l’anti politica e l’allontanamento dai valori più alti come quelli della democrazia, dell’uguaglianza e del bene comune, è fondamentale avvicinare le generazioni più giovani ad argomenti come questo, per far crescere e maturare nelle giovani menti e cuori questi sentimenti nobili.

Il libro di Ruffini ci accompagna nel percorso ancora incompiuto per realizzare un Paese fondato sulla ricerca del bene comune”.

“L’intervento del Direttore Ruffini- dichiara il direttore della Fondazione Grimaldi Luca Marciani- è per la Fondazione uno sprone ed un’occasione una volta di più per cercare assieme alle istituzioni soluzioni per promuovere nei fatti la pari dignità di ogni persona. La prospettiva pratica di promozione delle condizioni di vita che la Fondazione ha sempre prediletto, ben si sposa con la riflessione e il dialogo sull’appassionante tema dell’uguaglianza sostanziale, necessario per le istituzioni per guidare l’intera società verso questo obiettivo. La Fondazione ha sin dalla sua nascita tra gli obiettivi statutari la promozione delle condizioni di vita di giovani e famiglie che versano in situazione di disagio, bambini, genitori, anziani, disabili”.