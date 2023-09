100 DI QUESTI GIORNI. Baiano, Laurea Magistrale in Informatica per Elio Milite

Tanti auguri ad Elio Milite che oggi ha conseguito la Laurea Magistrale in Informatica presso l’Università degli Studi di Salerno con un voto di 110 e lode

“Sin da bambino sei sempre stato un piccolo genio del computer, lasciandoci senza parole per l’agio e la spontaneità che mostravi. Questa grande passione per te è cresciuta, portandoti a dove sei oggi, con la laurea specialistica in informatica, conseguita con il massimo dei voti. Siamo enormemente fieri di te e del traguardo che hai raggiunto, che sia solo il primo di tante altre soddisfazioni. Ad maiora”