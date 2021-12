I Forestali di Mirabella Eclano e Lioni denunciano per gestione illecita di rifiuti

Carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano hanno denunciato in stato di libertà il titolare di una ditta di Frigento, ritenuto responsabile del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non. Nello specifico, nel piazzale antistante l’azienda sono stati rinvenuti una decina di pneumatici in disuso, una carcassa di auto in stato di abbandono, un cumulo di circa due metri cubi di rifiuti ferrosi, imballaggi in plastica vuoti di prodotti fitosanitari ed un cumulo di circa due metri cubi di rifiuti derivanti da attività di demolizione. Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative, per un totale di oltre 8.500 euro, per mancata abilitazione all’utilizzo, detenzione e conservazione di prodotti fitosanitari;

i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto, ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti: i militari hanno accertato che lo stesso, su un fondo di sua proprietà ubicato in agro del comune di Lioni, stava effettuando l’abbruciamento di scarti di fieno;

