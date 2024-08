I “CO’SANG” al Vulcano Buono di Nola: sabato 31 agosto alle 15.00 firmacopie in piazza Capri

NOLA – Sabato 31 agosto alle ore 15.00 al Vulcano Buono di Nola (Piazza Capri), è in programma il firmacopie dei “CO’SANG”, il gruppo musicale hip hop composto da Luchè e Ntò. Appuntamento speciale perché programmato dopo 24 ore dall’uscita del nuovo album Dinastia (Warner Music Italy). Tutti coloro i quali acquisteranno il Cd potranno farselo autografare e farsi fotografare insieme agli artisti.

IL RITORNO

Dopo più di 12 anni, durante i quali nessuno ha mai smesso di sognare il loro grande ritorno, finalmente le speranze di tutti sono state ripagate. I CO’SANG tornano con “Dinastia”, un album che cambierà le carte in tavola nella scena rap italiana, già candidato ad essere una pietra miliare e a segnare un punto dal quale tutto potrà solo ripartire. Luchè e Ntò sono pronti a scrivere così una nuova pagina di storia della musica, un compito che solo due grandi artisti come loro potevano portare a termine.

L’album sarà disponibile in versione fisica nei seguenti formati (https://wmi.lnk.to/dinastia)

– FORMATO VINILE: Vinile Fumé Rosso Special Pack Autografato (in esclusiva sullo shop di Warner Music Italy) e “Vinile Cristallo”.

– FORMATO CD: Sia i CD che il “Vinile Cristallo” saranno disponibili per l’acquisto da venerdì 30 agosto nello store Euronics del Vulcano Buono, ingresso Positano, al piano terra.

La celebrazione di due dei padri dello street rap italiano culminerà il 17 (sold out in 15 minuti) e il 18 settembre a Piazza del Plebiscito, dove migliaia di persone potranno ascoltare i pezzi storici e per la prima volta il nuovo lavoro in studio del duo in due eventi leggendari, che i fan accorsi da tutta Italia a Napoli dimenticheranno difficilmente.