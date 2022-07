Guardia Sanframondi (Bn): A Jacopo Volpi il Premio Alfredo Pigna – Terra di Falanghina

Serata magica fra tradizione e sport nel castello di Guardia Sanframondi (Bn), per il Premio “Alfredo Pigna – Terra di Falanghina“. Il riconoscimento è stato assegnato a Jacopo Volpi, storico volto di Rai Sport. Carriere, dunque, che si incrociano nella magia delle parole per la singolare narrazione dello sport.

Il popolare giornalista ha ricevuto il premio, patrocinato dall’USSI, nel corso di una serata speciale con presenze di rilievo e caratterizzata da racconti di sport, di territorio e di enogastronomia.

A Jacopo Volpi è stata consegnata un’opera dell’artista guardiese Ernesto Pengue, ideata pensando a Olimpia e realizzata con una S in doppia spirale, iniziale dei termini: Sannio, Sport, Sanframondi e Speranza.

All’incontro, moderato da Marco Lobasso, hanno partecipato: Gianfranco Coppola (Presidente nazionale dell’USSI), l’assessore regionale Felice Casucci, Raffaele Di Lonardo (Sindaco di Guardia Sanframondi), Luciano Pignataro (critico enogastronomico) e Gioia (nipote di Alfredo Pigna).

Toccanti le testimonianze di Bruno Pizzul, Sara Simeoni, Nino Petrone, Alberto Tomba, Ninna Quario, Claudia Giordani, Patrizio Oliva e Pierluigi Marzorati.

Tutti hanno esaltato le doti non comuni di Alfredo Pigna, giornalista di grande talento, in grado di innovare la televisione e, soprattutto, come ha sottolineato Bruno Pizzul, “fiero di essere ambasciatore di Guardia Sanframondi”.

Molto applaudito anche l’intervento di Nila D’Alessio, per anni motore del settore segreteria/produzione di Rai Sport, che ne ha ricordato la generosità e la signorilità, di un uomo che considerava il racconto dello sport come missione.

E così Gioia che ha espresso gratitudine per un riconoscimento dedicato al nonno e teso a rinnovarne il ricordo.

