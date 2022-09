GRS-Gruppo Radio Sperone, definite le nomine, Pecorelli direttore responsabile

A seguito costituzione di GRS con a capo il Presidente Tony Sodano,e dopo la carica di Direttore Artistico nella persona di Peppe Alaia,si è provveduto a definire le prime nomine all’interno della struttura.

In Area Comunicazione il Responsabile viene indicato in Enzo Pecorelli. All’uopo il servizio verrà così articolato:

Redazione, Segretaria di redazione, Inviati.

In studio si opererà per Rubriche, Interviste, Approfondimenti, Servizi e Commenti alla notizia (con ospiti). Pertanto, nell’implementazione dell’organico della suddetta Area operativa, GRS Radio ricerca personale pronto ad inserirsi nel contesto comunicativo. Per qualsiasi candidatura in essere è possibile contattare i vari Responsabili sopra menzionati.

GRS Gruppo Radio Sperone (Comunicato stampa).