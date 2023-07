GROTTAMINARDA. Piccolo rapace cade dal nido i Vigili del Fuoco lo ripongono al suo posto

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda nel pomeriggio di oggi 5 luglio ha effettuato un insolito intervento di soccorso. Infatti su richiesta della dottoressa veterinaria Annese Cinzia i Vigili del Fuoco si portavano in contrada Ponticelli a Grottaminarda, dove un Gheppio pulcino era caduto dal suo nido e non sapendo ancora volare non riusciva a ritornarci. Il piccolo rapace, dopo essere stato visitato è stato riposto dai Vigili del Fuoco, di nuovo nel suo nido sano e salvo, facendolo riunire al resto della famiglia.