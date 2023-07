MUGNANO DEL CARDINALE. La squadra di calcio Asd Mugnano pronta al campionato di Prima Categoria. Le novità. Video

L’ ASD Mugnano è abituata a dare grandi soddisfazioni ai suoi supporters e dopo aver ottenuto la promozione in Prima Categoria è la regina del calciomercato estivo. Vari i colpi messi a segno dalla compagine mugnanese, tra essi non solo calciatori, ma anche dirigenti di spessore. Hanno scelto di dare il loro apporto all’ASD Mugnano il dirigente Stefano D’Apolito; il difensore Francesco D’Apolito e Nicola Montuori centrocampista di esperienza, mugnanese doc, entrambi provenienti dal Baiano Calcio, Davide Vetrano esterno, Antonio Carifi classe ’99 proveniente dal Visciano. Ha scelto di sposare la causa mugnanese anche un bomber di razza, Mustapha Diallo che sarà la punta di diamante della squadra. La presentazione ufficiale è prevista per il 9 settembre e non sono esclusi altri colpi di mercato. (L. Carullo)