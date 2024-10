GROTTAMINARDA. Grande partecipazione delle Associazioni all’incontro “Organizziamo il Natale”

Grande e proficua partecipazione da parte delle Associazioni all’incontro pubblico nella sala Thomas Menino, indetto dall’Assessora agli Eventi del Comune di Grottaminarda, Marilisa Grillo, al fine di organizzare insieme un programma di iniziative culturali e di intrattenimento per il prossimo Natale.

Tante le idee già emerse che saranno messe nero su bianco dalle Associazioni attraverso un modulo per la presentazione di una proposta progettuale che sarà poi vagliata ed inserita in un cartellone evitando sovrapposizioni o creando collaborazioni.

I tempi sono stretti, ma l’idea è quella di presentare un cartellone che vada dal primo dicembre al 6 gennaio, che possa contenere iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini, ai giovani e agli anziani, per rendere il Natale dei grottesi e di quanti vorranno partecipare dai paesi limitrofi, più caldo e soprattutto all’insegna dello stare insieme.

Alla riunione, insieme all’Assessora agli Eventi, anche i delegati all’Inclusione Sociale, Antonio Vitale, e alla Promozione dello Sport, Michele Spinapolice, oltre alla Direttrice del Museo Antiquarium, Luana Vitale.

«Il nostro primo obiettivo di creare un confronto con le Associazione è stato raggiunto – afferma Marilisa Grillo – ringrazio sin da subito tutti i presenti, sono davvero felice per la grande partecipazione. Ma anche chi non era presente potrà comunque utilizzare il modulo e presentare una proposta progettuale. Sono certa che arriveranno grandi contributi da parte di tutte le Associazioni. I tempi sono ristretti e le economie sono sempre poche ma credo che con la buona volontà e l’entusiasmo faremo belle cose per questo Natale».

Dunque le Associazioni potranno presentare una proposta progettuale entro il 28 ottobre utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale alla voce “Allegati” e inviando a protocollo.grottaminarda@asmepec.it