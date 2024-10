Montesarchio, si cerca Carmelo Mastropietro disperso nei boschi

A Montesarchio proseguono senza sosta le ricerche di Carmelo Mastropietro, 74 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri, quando era uscito per cercare funghi nei boschi nei pressi della frazione di Cirignano, una zona impervia e boscosa del centro caudino.

Da oltre 24 ore, le forze di Polizia, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono attivamente impegnati nelle operazioni di ricerca, con l’ausilio anche di droni già dalla serata di ieri. Tuttavia, il buio e la densa vegetazione hanno reso complicato il lavoro, rallentando i tentativi di individuare l’uomo.

Il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, ha prontamente attivato il Centro Operativo Comunale, coordinando i volontari e le associazioni di Protezione Civile che si sono unite agli sforzi di soccorso. La comunità locale è in apprensione per le sorti del 74enne, con molte persone che si sono mobilitate per dare il proprio contributo.

Le operazioni continuano incessantemente, con le speranze che l’uomo venga trovato al più presto, nonostante le condizioni difficili del territorio.